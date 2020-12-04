تقارير: زوجة موسيمانى تقود مفاوضات الأهلى لضم سيرينو

كشفت تقارير صحفية، أن مويرا تلاجالي، زوجة المدير الفنى لفريق الأهلى، بيتسو موسيمانى، هى من تقود مفاوضات المارد الأحمر، من أجل الحصول على خدمات النجم الأوروجوايانى جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وفقا لموقع " soccerladuma" الجنوب أفريقى، فإن زوجة مدرب الأهلى موسيمانى، تقود المفاوضات لجمع شمل النجم الأوروجوايانى سيرينو، مع موسيمانى فى الأهلى.

وأكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن المفاوضات بين رئيس نادى صن داونز الجنوب أفريقى مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى سوف تحسم مصير صفقة انتقال جاستون سيرينو لاعب خط وسط بطل جنوب أفريقيا.

وقال موسيمانى، فى تصريحات نقلتها صحيفة " citizen " الجنوب أفريقية، نقلا عن حوار بين المدير الفنى للأهلى مع اتحاد صحفي جنوب أفريقيا عبر تطبيق "زووم"، "الأهلي يريد سيرينو لقد تحدثوا إلى صن داونز رسميًا، يحدث الكثير".

وأشار موسيماني إلى أن جاستون سيرينو يريد اللعب للأهلى لكنه اعترف بأن الأمر متروك فى النهاية لنادى صن داونز فى بيع جناحه للأحمر من عدمه، سيرينو يبلغ من العمر 30 عامًا، ربما تكون فرصته الأخيرة فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا، إنه يقاتل من أجل ذلك عليه أن يفعلها بالطريقة الصحيحة، إذا أراد صن داونز بيع اللاعب".