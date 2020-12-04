بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. الأجهزة المعنية تنجح في إطلاق سراح الربان البحري المصري المحتجز لدى الحوثيين (صور)

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين الرعايا المصريين بالخارج، نجحت الأجهزة المعنية فى إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال الذى كان محتجزا لدى جماعة الحوثيين اليمنية، وذلك بعد مفاوضات استمرت لفترة، وشابها العديد من العقبات.

وأسفرت جهود الدولة عن إعادة المواطن المصرى اليوم الجمعة إلى البلاد بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية في عدن عقب إجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية ومنها إلى مصر.