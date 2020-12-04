الأجهزة المعنية تنجح فى إطلاق سراح الربان المصرى المحتجز لدى الحوثيين

نجحت الأجهزة المعنية فى إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال، الذى كان محتجزا لدى جماعه الحوثيين اليمنية، و ذلك بعد مفاوضات استمرت لفترة و قد شابها العديد من العقبات، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين الرعايا المصريين بالخارج.

وقد أسفرت جهود الدولة عن إعادة المواطن المصرى اليوم الجمعة، إلى البلاد بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية و منظمه الهجرة الدولية فى عدن عقب إجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية ومنها الي جمهورية مصر العربية.