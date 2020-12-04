مصطفى بكري: لن نسمح لأحد أن يتأمر على مصر تحت شعار منظمات المجتمع المدني

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تتبع مصالحها الوطنية فقط، ولا تهتم بمن لا ولاء لهم، ولن يسمح بأن يتأمر أحد ضد مصر تحت شعار منظمات المجتمع المدني.

وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أننا نتعامل مع المؤمرات التي تحاك ضد مصر بروح من المعنوية.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يسافر إلى فرنسا يوم 7 ديسمبر، وهناك 25 منظمة تطالب بمواجهة الرئيس المصري عندما يصل إلى باريس، ووجه لهم بكري رسالة بضرورة أن تواجه تلك الحملة لما يحدث في الداخل الفرنسي بدلا من مهاجمة مصر.



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وكشف أن الحملة التي تقوم بها عدد من وسائل الإعلام الغربية ضد مصر الهدف منها العودة بمصر إلى الماضي، والعودة إلى مخطط الشرق الأوسط الجديد، والعودة إلى ضرورة أن يكون الطابور الخامس رقم في المعادلة السياسية في مصر ولن يسمح بتنفيذ ذلك.