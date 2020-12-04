قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إذا حاول التدخل في شؤونا بالتأكيد هو الخاسر.
وأوضح بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، «اللي مش فاهم موقف القيادة السياسية الوطني شكله إزاي فده مش هيعرف يتعامل مع مصر بأي حال من الأحوال».
إقرأ أيضا.. الكهرباء: 23 ألفا و650 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج.. اليوم
وأكد أن زمن الإملاءات والعملاء والطابور الخامس انتهى، مضيفا «أي حد هيمس أمن البلد الشعب اللي هيرد عليه قبل القيادة السياسية».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى بكري: بايدن سيخسر حال التدخل في شؤون مصر.. وزمن العملاء والطابور الخامس انتهى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.