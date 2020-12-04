مصطفى الفقي: أمريكا تنتهج الكيل بمكيالين.. وأكبر 3 محطات تلفزيونية تعادي مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة الكيل بمكيالين، مضيفا أن أمريكا والغرب لا يدركان أن قضايا حقوق الإنسان مرتبطة بثقافة كل مجتمع.

وأوضح الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن المثلية مباحة في أوروبا وأمريكا، لكنها مرفوضة ومستهجة في العالمين العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن تلك القوى تطبق قواعد صماء من أجل ابتزاز قوى معينة أو الضغط عليهم.



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وأضاف أن أكبر ثلاث محطات تلفزيونية في العالم تعادي مصر، لافتا إلى أن هناك استهدافًا واضحًا لمصر بعد إفشالها مخططا ضخما يراد به تغيير المنطقة.