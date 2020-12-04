تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 8 أشخاص أثناء محاولتهم التجمع أمام أحد الفنادق بشارع جامعة الدول العربية بالجيزة ، وقيامهم ببث فيديو مباشر لتحركاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى. ومن بين المضبوطين "سيدة حاصلة على بكالوريوس مقيمة بمحافظة القاهرة، سبق قيامها باستغلال حسابها الشخصى فى بث مشاركة وتفعيل "هاشتاج" لدعم مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية، وتوجيه الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة النادى، جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط 8 أشخاص حاولوا تنظيم تجمع أمام نادٍ رياضي كبير في الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.