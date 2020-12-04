انت الان تتابع تفاصيل خبر مرتضى منصور يصف نفسه بالرئيس الشرعي للنادي ويوجه رسالة للجماهير وأخرى بالمستندات للرئيس السيسي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عاد رئيس نادي الزمالك الموقوف مرتضى منصور للظهور صباح اليوم، وذلك بعد قرار عزله ووقفه من رئاسة النادي عقب وجود مخالفات إدارية ومالية، وقام منصور بنشر بيان له على صفحته الشخصية بالفيس بوك، موجهاً رسالة لجماهير ومحبي النادي، ومؤكداً على نشر رسالة أخرى مصورة للرئيس السيسي للكشف بالمستندات عمّا أسماه المؤامرة على النادي.

مرتضى منصور يصف نفسه بالرئيس الشرعي للنادي ويوجه رسالة للجماهير

كما أعلن الرئيس السابق للنادي عن نشره اليوم الجمعة مقطع فيديو لكشف تفاصيل ما أطلق عليه المؤامرة، واشتمل بيان منصور اليوم على عدة نقاط وطلبات لجماهير الزمالك، حيث رفض دعوات انزول إلى الشوارع للإحتجاج على ما حدث للنادي.

وطالب مرتضى منصور بمساندته للوقوف في وجه الظلم، مؤكداً أن الرئيس الشرعي للنادي والمجلس المنتخب لن يكونا جزءً من الفوضى في مصر، وأضاف أنه قضية الزمالك عادلة وما يريده فقط هو العدل ورفع الظلم، مضيفاً أنه لجأ إلى الله ويريد فقط من الرئيس السيسي أن يسمعه وينصفه وإن كان على باطل فليحاكمه.

اقرأ أيضاً:

بيان للخارجية حول المصريين المختطفين في نيجيريا والصور الأولى للشابين المختطفين

إصابات كورونا في مصر تأخذ منحنى تصاعدي وتحذيرات من موجة ثانية أكثر شدة

“متحدث الحكومة” الموجة الثانية لكورونا أشد شراسة من الأولى ويكشف الإجراءات اللازمة للتغلب عليها

كما طالب بالتحقيق فيما يملكه من مستندات، لكشف المؤامرة ضد أحد أكبر الأندية في أفريقيا، وبالرغم من أنه وعد برسالة مصورة للرئيس السيسي بعد صلاة الجمعة، إلا أنه وحتى لحظة كتابة الخبر لم ينشر أي رسالة، ويذكر أن وزارة الشباب أوقفت مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيسة لحين انتهاء التحقيقات، وما ستسفر عنه من نتائج، كما سبق واصدرت قرار بعزل رئيس النادي.