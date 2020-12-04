فيديو .. وزير السياحة : فنانون سيشاركون فى موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير فى حديثه مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن هناك فنانون سيشاركون فى محطات معينة للحديث عن تاريخ مصر العظيم بهدف نشر رسالة توعوية وسياحية.

وأكد العنانى، "نعمل على مراجعة التفاصيل النهائية الخاصة بالموكب وسوف يتم الإعلان عن الموعد النهائى فور الانتهاء من الاستعدادات"، وذكر أن الموكب ينطلق من متحف التحرير وسوف تصاحبه إضاءة خلال حركته فى أماكن بارزة.

وتستعد مصر للحدث العالمى الضخم وهو نقل المومياوات الملكية فى موكب ملكى يليق لملوك مصر القديمة وبعظمة التاريخ المصرى القديم، يشهده العالم أجمع، حيث يتم نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية.