أسقف دشنا يقدم درع المطرانية للنائبة نجلاء باخوم

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها، اليوم الجمعة، نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، وذلك بمقر المطرانية للتهنئة بالعضوية.



جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها، اليوم الجمعة، نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، وذلك بمقر المطرانية للتهنئة بالعضوية. وقدم الأنبا تكلا، درعا تذكاريا للنائبة باسم المطرانية، تقديرا لجهودها فى تطوير وتنمية المحافظة فى العمل الخيرى ودعم المرأة بقنا.

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