الأنبا تادرس يشارك الروم الأرثوذكس الاحتفال بذكرى وفاة بابا نويل بورسعيد

جدة - نرمين السيد - توجه الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، اليوم الجمعة، إلى كنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد، لتقديم التهنئة للمطران نيفون، مطران الروم الأرثوذكس ولشعب الكنيسة بمناسبة الاحتفال بعيد تذكار نياحة القديس نيقولاوس.





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