الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة والإجمالي يسجل 117583 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 4 ديسمبر، حالة من الإستقرار الملحوظ مقارنةً بأعداد الأمس وذلك وفق تقرير وزارة الصحة اليومي الذي تقوم بنشره في مثل هذا التوقيت من كل يوم، ومنذ أيام بدأت الإصابات تأخذ منحنى تصاعدي واضح، في انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا في العديد من الدول، وسط تحذيرات حكومية مصرية من دخول مصر لهذه المرحلة، والتي وصفها أحد الأطباء بأنها ستكون هناك كوارة حال دخول موجة ثانية من كورونا إلى مصر.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 4 ديسمبر

ووفق البيان اليومي لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 109 حالة تعافي جديدة، وبهذا يرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 103191 حالة، وتؤكد الصحة خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

أما أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 427 حالة إصابة جديدة، بانخفاض 5 حالات عن الأمس، وخلال الأيام الماضية كانت الأعداد تتزايد كل يوم أكثر من الذي سبقه، وبهذا يرتفع مؤشر الإصابات منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم إلى 117583 حالة.

كما سجلت الصحة اليوم 19 حالة وفاه، مقارنة بـ28 حالة أول أمس، ليرتفع مؤشر الوفيات إلى 6732 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة على أن أعداد الإصابات بكورونا أخذت منحنى تصاعدي جديد، مع توقعات بزيادات أخرى خلال الأيام المقبلة.

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وفي ظل تزايد الأعداد أعلنت الدكتورة هالة زايد أن المستشفيات الخاصة هي شريك أساسي في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في ظل تزايد الأعداد، أكدت الوزيرة أن القاهرة والإسكندرية والجيزة هم من أكثر المحافظات إصابة في مصر، كما أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قراراً بتخفيض أعداد الموظفين العاملين في جميع المصالح الحكومية بنسبة 50%.