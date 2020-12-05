ريهام سعيد تدافع عن حلقة الثعلب : بيقتلوه فى الأرياف عشان مياكلش الفراخ

جدة - نرمين السيد - عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن استياءها من الهجوم عليها بسبب حلقة صيد الثعالب التى عرضتها قناة النهار فى وقت سابق، مما فتح الباب لهجوم واسع عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.





ونفت ريهام سعيد، خلال مداخلة هاتفية لها، ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، تعذيبها للثعلب أو كسر قدميه، مؤكدة أنه فى بعض قرى الصعيد والأرياف يقتلون الثعالب لأنهم يأكلون الماشية والدواجن.

وأوضحت، أن هذه الحملة التى تشن عليها تأتى لتدميرها، لافتة إلى أن برنامجها "صبايا الخير" يتحدث فى جميع القضايا، والحلقة التى أثارت الجدل كانت تتحدث عن الحيوانات البرية وليس الثعالب فقط.

وأشارت إلى أنها طالبت فريق التصوير بالحفاظ على الثعلب أثناء اصطياده، مؤكدة أنه تم رفع الحلقة من على منصات السوشيال ميديا حتى لا يتم تحريفها أكثر من اللازم.



وتسببت المذيعة ريهام سعيد، فى حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما قامت برحلة برية لاصطياد الثعالب، حيث ظهرت وهى تشرح طريقة اصطياد الحيوانات وتعذيبها منعا للهرب، الأمر الذى تسبب فى موجة غضب.

ودشن عدد من المهتمين بالحيوانات عدة حملات لمقاطعة برنامج "صبايا الخير" عبر شاشة "النهار" بسبب إمساكها وفريق عمل البرنامج بثعلب صحراوى حى.

وقالت ريهام خلال الحلقة: عشت فى بيت كله ثعابين وتمساح وقنفذ وسنجاب، وهو ما كان يجلعنى أسأل عن المكان الذى تأتى منه، وقررت الخروج في هذه الرحلة لتسليط الضوء على الصيادين الذين لا يعرف عن حياتهم أحد، بالرغم من أنهم يضحون بحياتهم من أجل الخروج فى مثل هذه الرحلات.

