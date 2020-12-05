عمرو أديب: عاوز طلائع الجيش يفوز بالكأس.. كفاية على الأهلى بطولتين السنة دى

جدة - نرمين السيد - وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذى يعرض على قناة "إم بى سى مصر": "بكره الأهلى هيلاعب طلائع الجيش في نهائي الكأس، أنا عاوز الجيش يكسب مش عشان الأهلى يخسر، لأ طبعا، علشان فرق جديدة تاخد بطولات".

وتابع عمرو أديب: "الأهلى فاز كتير، إحنا عاوزين فرق جديدة تاخد بطولات، البطولات عاوزينها تتوزع، الأهلى السنة دى واخد الدورى وأبطال إفريقيا كفاية".