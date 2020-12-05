اليوم.. تدريب 119 من العاملين بالمحليات على التحول الرقمي

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة ، اليوم السبت ، 3دورات تدريبية في اساسيات التحول الرقمي وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية والحملة الميكانيكية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المجالس والمؤتمرات إضافة إلى استمرار دورة اللغة الإنجليزية يستفيد من هذه الدورات 119 متدربًا .
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى بأهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الأداء.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة مشيرًا الى أن خطة عمل الوزارة الحالية تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لتمكينهم من تولي المناصب القيادية للنهوض بالبلاد.
ووجه اللواء محمد شعراوى مركز التنمية المحلية بسقارة بضرورة أن تتضمن الدورات التدريبية ورش عمل يطبق بها الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات من خلال جلسات المحاكاة وإدارة الأزمات وجلسات تبادل الأفكار حول سبل تطوير وجهات عمل المتدربين ونشر المعرفة مع زملائهم في العمل، وزيادة مساحة التواصل بين المتدربين بعضهم البعض ومع فريق إدارة مركز سقارة والتركيز على العائد من التدريب وتأصيل مبادئ التعلم الذاتي وإدارة المعرفة.
وأعلن زير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي يعلن الخطة التدريبية لمركز تدريب التنميه المحليه بسقارة للعام التدريبي 20/21 وتتضمن ١٢٣ دورة لحوالي 4 الاف متدرب .
وبدأت الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة في 22 من اغسطس الماضي وحتى 31من يونيه 2021 ، بإجمالي (40) أسبوع تدريب ، وسبقها اسبوعين لاجراء اختبارًا تحديد المستوي بإجمالى 1064 شخص ليصل إجمالي المستفيدين من الدورات والاختبارات (5044) متدرب. منوها أنه تم خلال الخطة التدريبية ، وتم استحداث 44 دوره جديدة ، بالإضافة إلى انه تم وضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية .
وشدد اللواء محمود شعراوي إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى تم إرسالها لكافة المحافظات .
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