شاهد .. صاحب فيديو التشهير بـ سماح : كنت عاوز أوصل رسالة ومحدش ادانى فرصة

جدة - نرمين السيد - وقال بوخا، فى مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، أنه قام بعمل الفيديو لتوصيل الرسالة لنصح البنات والشباب بعدم الارتباط ببعضهم وبعد ذلك يشهر كل منهم بالآخر مما يؤدى إلى فسخ الزواج أو الخطوبة.
وأوضح بوخا، أن الفيديو كان عبارة عن رسالة ولم يكن حقيقياً وبعدها بساعة واحدة نشرت فيديو آخر لتوضيح الأمر، لافتا إلى أنه لا يستطيع فتح حسابه على الفيس بسبب البحث عنه كثيرا "محدش ادانى فرصة لتوضيح قصدى".
وتابع: "كنت عاوز أقول حنان فى الفيديو ولكن قولت سماح وكنتش قاصد الاسم ده".
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