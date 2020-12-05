البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مار بقطر بقرية الجبراوى

جدة - نرمين السيد - توفى بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص أغاثون القمص بسطوروس، كاهن كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس بقرية دير الجبراوى، التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح، عن عمر تجاوز الـ ٧٢ سنة بعد خدمة كهنوتية دامت لـ 44 سنة.





وولد كاهن كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس يوم 27 أغسطس 1948، سيم كاهنًا فى 15 ديسمبر 1976، ونال رتبة القمصية فى 8 نوفمبر1997. وصلى صلاة تجنيزه الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة وبعضٌ من شعب بلدته. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء للأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القمص أغاثون القمص بسطوروس، ويلتمس عزاء سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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