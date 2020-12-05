فيديو .. طفل الليمون : مش عاوز أشوف أمى وستى علمتنى مخدش حاجة من حد

جدة - نرمين السيد - استضاف الإعلامى عمرو الليثى، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، الطفل الشهير بـ"طفل الليمون"، ليتحدث عن تفاصيل معاناته والعثور على والديه أحياء.





ونفى طفل الليمون خلال استضافته بالبرنامج، معرفته بمحمد صلاح لاعب نادى ليفربول، مؤكدا أنه يشجع النادى الأهلى وأنه فرح بالفوز الذى حققه على الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأوضح طفل الليمون، أنه كان يتمنى أن يذهب إلى المدرسة ويصبح دكتورا، لكن الظروف منعته من ذلك، مؤكدا أنه يحب جدته جدا ولا يعرف صور أبيه وأمه. وتابع: "مش عايز أشوف أمى لأنها سابتنى ومبتسألش عليا وعاوز أشوف أبويا بس".

وأردف: "برفض الفلوس من أى حد ومش باخد من أى حد حاجة.. ولو واحد ادانى فلوس برد ليه الفلوس". وقال: "ستى علمتنى مخدش حاجة من حد.. وقالتى إن أبويا وأمى ماتوا فى حادثة ولما عرفت أنهم عايشيين مقولتش لستى حاجة.. لأن هما كده ميتين وكده ميتين".

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