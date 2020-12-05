الرعاية الصحية تنفى نقل 33 مصابا بكورونا من مستشفى المبرة ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى بيان لها، إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين مستشفيات الهيئة فى إطار خطة تحرك للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى ظل التصاعد المستمر فى اعداد الحالات المصابة، و يتم المناورة والتنسيق بين كافة مستشفيات الهيئة وفق سيناريوهات معدة مسبقا، ووفقا للسعة التشغيلية للمستشفيات، لضمان تسخير كافة الامكانيات للتعامل مع الحالات ووفقا لطبيعة الحالات وخطورتها ومجابهة أى تطورات قد تحدث جراء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد التى تجتاح العالم حاليا.

وأكدت أن هناك تنسيقا كاملا أيضا مع الغرفة المركزية لإدارة الأزمة بوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق باستقبال وتوزيع الحالات المصابة بفيروس كورونا سواء من داخل محافظة بورسعيد أو خارجها.

وأوضحت، أنه فى إطار أعمال التطوير القائمة فى مستشفى حميات بورسعيد قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالدفع بمستشفيتين هما المبرة و الحياة بورفؤاد ليتم التعامل من خلالهما مع الحالات المشتبه أو المثبت إصابتها بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وشددت الهيئة العامة للرعاية الصحية، على أنها تضع نصب أعينها حياة المرضى وصحتهم أولا وتعمل جاهدة بكافة أطقمها الطبية والإدارية لخدمتهم خاصة فى ظل هذا الظرف الصحى الدقيق بمصر والعالم.

وأكدت الهيئة توافر المخزون الكافى سواء من الأوكسجين أو الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم كافة الخدمات اللازمة لجميع الحالات بشكل عام ومصابى فيروس كورونا بشكل خاص.

وأهابت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من صحة ما يتم تداوله سواء من المؤسسات الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعى لآخبار مضللة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الشائعات بكل حزم.