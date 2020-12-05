البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق بعد وفاته بكورونا 

جدة - نرمين السيد - ولد الأب الراحل يوم 10 أغسطس 1973، سيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق، فى 7 مارس 2008 .

وصلى صلوات تجنيزه فى التاسعة من مساء اليوم إلى جانب الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وأسرة الأب المتنيح وكهنة كنيسته، نظرًا للظروف الحالية، بينما تم عمل بث مباشر لصلاة الجنازة عبر الصفحة الرسمية للكنيسة ليتمكن أبناؤه وشعب الكنيسة من المشاركة فى وداع أبيهم الذى أحبهم فأحبوه.

وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء للأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القس صرابامون عزيز، ويلتمس عزاء سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.