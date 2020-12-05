الأرصاد تتوقع طقس اليوم : شبورة صباحية وعظمى القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت نهارا، شبورة مائية صباحا وطقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه والبحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.





وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة - شبورة مائية صباحا وطقس دافىء على شمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وحالة الطقس ليلا - بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى: القاهرة 22 13 الإسكندرية 23 13 وادى النطرون 23 11 طنطا 22 13 شبين الكوم 22 13 دمنهور 23 13 بلطيم 22 14 مطروح 22 11 السلوم 22 10 سيوة 21 11 بورسعيد 21 14 دمياط 22 13 الزقازيق 23 11 المنصورة 22 11 الاسماعيلية 23 11 السويس 23 12 العريش 21 12 رفح 20 12 رأس سدر 23 13 نخل 21 04 نويبع 24 17 طابا 21 12 كاترين 15 03 الطور 24 12 شرم الشيخ 25 15 الغردقة 26 13 مرسى علم 25 15 الفيوم 22 11 بنى سويف 22 10 المنيا 23 10 أسيوط 23 11 سوهاج 23 11 قنا 24 11 الأقصر 25 10 أسوان 25 12 ادفو 24 11 أبوسمبل 25 13 الوادى الجديد 26 08 شلاتين 28 18 ابو رماد 27 17 حلايب 26 20 رأس حدربة 27 19

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