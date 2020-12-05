نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أعلنت المنتج طارق الجنايني، وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة، بعد صراع مع المرض. اعلن الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضي منصور انتهاءه من تسجيل اللقاء المترقب لكشف المؤامرة. ظهرت الفنانة منى فاروق ، في أحد البرامج المذاعة على "يوتيوب في أول ظهور إعلامي بعد أزمة الفيديوهات المسربة. هنأ الإعلامي رامي رضوان، الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده الـ 38. نشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة له برفقة الفنان أحمد حلمي من مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا... وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة... مرتضى منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة... منى فاروق تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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