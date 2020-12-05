صور.. وزير الأوقاف من أسيوط : إنجازات الدولة لا ينكرها إلا جاحد

جدة - نرمين السيد - حضر الندوة اللواء أ.ح / خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية، والعميد أ.ح/ إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية، والعميد أ.ح/ شريف مساعد رئيس أركان المنطقة الجنوبية، ومحمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، وشحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الطلاب، والمستشار محمد أبو سيف رئيس نادى القضاة بأسيوط، والشيخ عاصم قبيصى مدير مديرية أوقاف أسيوط، ونيافة الأنبا لوكاس مطران كنسية الفتح، وعدد من قيادات المنطقة الجنوبية، والقيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة، وبمراعاة الإجراءات والضوابط الوقائية، وقيادات منطقة أسوان، والبحر الأحمر، وبرنيس عبر الفيديو كونفرس.

وفى بداية كلمته قدم وزير الأوقاف، وفقا لبيان صحفى للوزارة، الشكر والتقدير للقوات المسلحة الباسلة بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقائد العام الفريق أول محمد أحمد زكى، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازى ولكل ضباط القوات المسلحة على ما يقومون به من خدمة الوطن والسلام العالمى.

كما وجه الوزير الشكر لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، ولمحافظ أسيوط على هذه الندوة، مؤكدًا أن الوطنية الحقيقية ليست شعارات تردد وإنما هى عطاء حقيقى جهد وتعب وعرق وعطاء، وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالة معدنه فانظر إلى مدى انتمائه لوطنه واعتزازه به، وقد قالوا: رجل فقير ضعيف فى دولة قوية غنية خير من رجل غنى فى دولة ضعيفة فقيرة، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه وتوفر له أهم شيء فى مقومات حياته وهو ما بينه النبى (صلى الله عليه وسلم) فى الحديث الشريف "مَن أصبحَ منكم آمنًا فى سربِهِ ، مُعافًى فى جسدِهِ عندَهُ قوتُ يومِهِ، فَكَأنَّما حيزت لَهُ الدُّنيا بحذافيرها"، فالإنسان بلا أمن فاقد للأمن والأمان النفسى، فالدولة القوية توفر لأبنائها الأمن فى الداخل والخارج، والرجل الذى ينتمى إلى دولة ضعيفة لا أمان له لا فى الداخل ولا فى الخارج.

وأضاف: لا أعلم أى دولة فى العالم توفر عشرات الآلاف من المساكن مجهزة تجهيزًا كاملًا مثل ما قدمته مصر لأبنائها فى مبادرة "حياة كريمة"، إضافة إلى ما نشهده من إنجازات ونهضة فى مختلف المجالات ، وكما أكد سيادة الرئيس هذه ليست نقطة النهاية وإنما نقطة البداية.

وفى سياق متصل أشار الوزير إلى أنه لا يدرك حقيقة الوطن وقيمته إلا من فقد وطنه، وقديما قالوا وما زالوا: الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يعرف قدرها إلا المرضى، فالوطن تاج على رءوس الوطنيين الشرفاء، لا يعرف معنى الوطن حق المعرفة إلا من فقدوا أوطانهم الأب فى دولة، والأم فى دولة ، والأولاد فى دولة.

قال شوقى :

لَنا وَطَنٌ بِأَنفُسِنا نَقيهِ

وَبِالدُنيا العَريضَةِ نَفتَديهِ

إِذا ما سيلَتِ الأَرواحُ فيهِ

بَذَلناها كَأَن لَم نُعطِ شَيئا

نَقومُ عَلى البِنايَةِ ماحيينا

وَنَعهَدُ بِالتَمامِ إِلى بَنينا

وفيك نَموتُ مِصرُ كَما حَيينا

وَيَبقى وَجهُكِ المَفدِيُّ حَيّا

ويقول أحمد محرم:

مَن يُسعِدُ الأَوطانَ غَيرُ بَنيها

وَيُنيلُها الآمالَ غَيرُ ذَويها

لَيسَ الكَريمُ بِمَن يَرى أَوطانَهُ

نَهبَ العَوادى ثُمَّ لا يَحميها

تَرجو بِنَجدَتِهِ اِنقِضاءَ شَقائِها

وَهوَ الَّذى بِقُعودِهِ يُشقيها

يا آلَ مِصرَ وَما يُؤَدّى حَقَّها

إِلّا فَتىً يَكفى الَّذى يَعنيها

هى أمُّكُم لا كانَ مِن أَبنائِها

مَن لا يُواسيها وَلا يُرضيها

فالشريف من يعتز بوطنه ويكون على استعداد للتضحية من أجله، والحقيقة فى مشروع الشخصية الوطنية اجتهدنا أن نرسخ ذلك عند الأئمة والدعاة من خلال برامج تدريبية وكتابات موثقة علمية من أهمها كتاب الكليات الست، وقديما ذكر العلماء خمس كليات ، وباستقراء الواقع المعاصر أضفنا أصلا سادسا هو الوطن.

وأوضح أن الجماعات المتطرفة اتخذت من الدين تجارة لتحقيق أهداف هذه الجماعات، فمصلحة الجماعة عندهم أفضل من مصلحة الوطن، ومصلحة التنظيم أفضل من مصلحة الدنيا كلها، ويقولون أنت مع الدين أو مع الدنيا، وكأن الدين ضد الدنيا، فهموا الأمور فهمًا خاطئًا أو متعمدًا للتشويه والتضليل، والنص القرآنى واضح يقول تعالى: "رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"، ويقول الشاعر:

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا.. وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل

وفى الحديث: "قيل يا رسول الله: ذهَبَ أهلُ الدُّثورِ بالأُجورِ، يُصلُّونَ كما نُصلِّي، ويَصومونَ كما نَصومُ، ويَتصدَّقونَ بفُضولِ أموالِهم، فقال: أوليس قد جعَلَ اللهُ لكم ما تَصدَّقونَ، إنَّ بكلِّ تَسبيحةٍ صَدَقةً، وبكلِّ تَكبيرةٍ صَدَقةً، وبكلِّ تَهليلةٍ صَدَقةً، وبكلِّ تَحميدةٍ صَدَقةً، وأمْرٌ بالمَعروفِ صَدَقةٌ، ونَهْيٌ عنِ المُنكَرِ صَدَقةٌ، وفى بُضْعِ أحَدِكم صَدَقةٌ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، يَأْتى أحَدُنا شَهوتَه ويكونُ له فيها أجْرٌ؟ فقال: أرَأَيْتم لو وضَعَها فى الحَرامِ أليس كان يكونُ عليه وِزرٌ، أوِ الوِزرُ؟ قالوا: بَلى، قال: فكذلك إذا وضَعَها فى الحَلالِ، يكونُ له الأجْرُ".

فلا تناقض بين الدين والوطن، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان ، وكل ما يؤدى إلى قوة الوطن والدولة هو من صميم مقاصد الأديان، وكل ما ينال من الدولة لا علاقة له بالوطن ولا الدولة.

كما بين أن أهل العلم قالوا: إذا دخل العدو بلدًا من بلاد المسلمين صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد: رجالهم ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، مسلحهم وأعزلهم، كل وفق استطاعته ومكنته، حتى لو فنوا جميعًا، ولم يقل أحد أنهم لو خافوا على أنفسهم أن يتركوا وطنهم ويذهبوا إلى مكان آخر ، فالدين لا بدله من وطن آمن يحمله ويحميه.

وفى ختام كلمته، أكد أن المواطنة عطاء وانتماء وحقوق وواجبات، وأن على كل منا أن يؤدى ما عليه من واجبات سواء تجاه الدولة أم شركائه المواطنين.

وأكد على أهمية عقد المواطنة بين المواطن والدولة وبين المواطنين بعضهم وبعض، فالدول التى آمنت بالتنوع والتعددية هى أكثر الدول أمنا وأمانا واستقرارا، والدول التى دخلت فى فوضى الحروب الطائفية والمذهبية الدينية دخلت فى فوضى.

وتابع: فديننا علمنا أنه لا إكراه فى الدين حيث يقول الحق سبحانه : "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ"، ولهذا كان لا بد من العمل على القواسم الإنسانية المشتركة التى أجمعت عليها الشرائع السماوية قال تعالى: "قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" وقد قال عنها سيدنا عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) لم تنسخ فى ملة من الملل، ولا فى شريعة من الشرائع، أرونى أى شريعة أباحت الزنا أو الكذب أو أكل مال اليتيم ، كل الشرائع أجمعت على القيم الإنسانية والأخلاقية، وهناك تفاصيل فى طرق العبادات وكيفية أدائها ، فالعيش المشترك يكون فى إطار القواسم الأخلاقية والإنسانية وأمر الناس فى دينهم إلى الله وحده.

فالشرائع أجمعت على القيم الإنسانية والأخلاقية، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت"، فالعيش المشترك يكون فى إطار القواسم الاخلاقية والإنسانية وأمر الناس فى دينهم الى الله (عز وجل) وحده، موضحا معاليه ان الله (عز وجل).

ونهانا عن سب الوثنيين قال تعالى: "وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ". كما نُهينا أن تحمل الآخر على سب والديك حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " إنَّ مِن أكبَرِ الكَبائِرِ أنْ يَلعَنَ الرجُلُ والِدَيه قالوا يا رسولَ اللهِ وكيفَ يَلعَنُ الرجُلُ أبَوَيه ؟ قال: يَسُبُّ الرجُلُ الرجُلَ فيَسُبُّ أباه ويَسُبُّ الرجُلُ أُمَّه فيَسُبُّ أُمَّه" ، فكما تحب دينك لا تكن سببا فى سبه.

وعن سيدنا أبى هريرة(رضى الله عنه) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "كان رجلان فى بنى إسرائيل متواخيين أحدهما يذنب والآخر مجتهد فى العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، فوجده يوما على الذنب فقال: له أقصر فقال: خلنى وربي، أبعثت على رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: كنت بى عالما أو كنت على ما فى يدى قادرا، وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار " قال أبو هريرة والذى نفسى بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ، فقضية دخول الجنة أو النار ليست من شان البشر وإنما أمرها إلى الله وحده.

قال الشافعى :

أُحِبُّ الصالِحينَ وَلَستُ مِنهُم

لَعَلّى أَن أَنالَ بِهِم شَفاعَه

وَأَكرَهُ مَن تِجارَتُهُ المَعاصي

وَلَو كُنّا سَواءً فى البِضاعَه

يقول الحق سبحانه وتعالى: " وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ"، وتابع: على المرء أن يتعظ الآن بتخطف الموت من حوله ، يقول الله تعالى: " أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ" ، وسئل أحد الحكماء هل هناك شيء فى الدنيا أصعب من الموت قال نعم أن تتمنى الموت فلا تجده.

قال الشاعر :

وَلَو أَنّا إِذا مُتنا تُرِكنا

لَكانَ المَوتُ راحَةَ كُلِّ حَيِّ

وَلَكِنّا إِذا مُتنا بُعثِنا

وَنُسأَلُ بَعدَ ذا عَن كُلِ شَيءِّ

قال تعالى : "وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ" ، وقال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ"، مؤكدًا معاليه أن من كان مع الله كان الله معه ، وإذا كنت مع الله كان الله معك وإذا كان الله معك فما عليك بعد ذلك بمن عليك أو بمن معك . قال تعالى: " أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى انْتِقَامٍ"، ويقول سبحانه: " وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا" ، ويقول جل وعلا: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا" ، وعلينا أن ندرك أننا دائما فى حاجة إلى معية الله تعالى ، وأن مصالح الاوطان هى جزء لا يتجزأ من مقاصد الأديان وهى جزء من عقيدتنا نلقى الله عليها، والشهادة فى سبيل الوطن هى من أعلى درجات الشهادة فى سبيل الله تعالى.

وفى ختام كلمته دعا الوزير لشهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة بالرحمة والمغفرة وأن ينزل الله البرد والسكينة على أهلهم وذويهم وأبنائهم وأن يتقبلهم فى الصالحين ، ثم فتح وزير الأوقاف مجالا للأسئلة المباشرة و أجاب على الأسئلة التى وجهت إليه.

وقد أهدى قائد المنطقة الجنوبية اللواء أركان حرب خالد لبيب درع المنطقة الجنوبية لوزير الأوقاف تقديرا لجهوده الدعوية، كما أهدى وزير الأوقاف درع وزارة الأوقاف ونسخة من كتاب الله (عز وجل) لقائد المنطقة الجنوبية سائلا الله (عز وجل) أن يحفظه وقواتنا المسلحة ومصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه.

هذا وقد أهدى عصام سعد محافظ أسيوط درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرا لجهوده الدعوية والوطنية.