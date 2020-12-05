مصر تستطيع بالصناعة يواصل عقد جلساته الحوارية اليوم

جدة - نرمين السيد - يواصل مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" جلساته الحوارية، اليوم السبت، بمشاركة عدد من خبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير صناعة المنسوجات واستخدامات البلازما النووية في الغزل والنسيج، لمناقشة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج.





وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هذه الجلسة تعد الجلسة الثانية ضمن الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذى بدأت فعالياته بمشاركة البارونة د.نعمت شفيق، وعدد من رجال الصناعة والاستثمار. وتابعت وزيرة الهجرة، أن هذه الجلسة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة متابعة الخطوات المتخذة فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة كافة المقترحات التى من شأنها النهوض بهذه الصناعة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة، وكذا ربط العقول المهاجرة بالاحتياجات والأولويات التي تضعها الحكومة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

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