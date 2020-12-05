سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 5 - 12 - 2020 فى مصر

نعرض لكم أحدث الأخبار والتغيرات في سوق العملة الخضراء عن اليوم وطوال عام 2020 ومتابعة يومية لحظة بلحظة بمتغيرات الأسواق ومحلات الصرافة في جمهورية مصر العربية، كما نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق السوداء وما يقابلها من أسعار في البنوك المصرية، لكل من يهتم ببيع وشراء الجنيه الدولار الأمريكي اليوم والتجارة بالعملة الصعبة من المضاربين للورقة الخضراء، نعرض لكم معلومات محدثة بـ سعرالجنيه الدولار الأمريكي اليوم و الصرف في مصر للسوق السوداء مقابل الجنيه المصري حسب التغيرات في حركة البيع والشراء والعرض والطلب على الدولار الأمريكي اليوم في الأسواق حسب الاقتصاد المصري اليوم الحالي وطوال الشهر ومتابعة أخر أخبار ومستجدات قرارات البنك المركزي على الدولار الأمريكي اليوم في مصر .

وأسعار الدولار الأمريكي اليوم اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة ، جاءت على النحو التالي:

أسعار الدولار الأمريكي اليوم :

البنك سعر الشراء سعر البيع

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 15.69 15.82

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في كريدي أجريكول 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في الأهلي الكويتي – بيريوس 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر إيران للتنمية 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في بنك الكويت الوطني 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في بنك البركة 15.70 92 15.80 97

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في بنك بلوم 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في بنك الاستثمار العربي 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في المصرف المتحد 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في بنك قناة السويس 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنك المصري الخليجي 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في بنك اتش اس بي سي 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في بنك عودة 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في المصرف العربى الدولى 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في التعمير والإسكان 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في بنك التنمية الصناعية 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات 15.70 15.80

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية 15.69 15.79

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري 15.68 15.78

اسعار الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر 15.68 15.78