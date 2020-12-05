حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 6-12-2020

حظك اليوم برج الحمل أبراج اليوم الأحد 6/12/2020

التوقعات المهنية من : يتمتع مواليد برج الحمل بقدرة كبيرة على تحمل مصاعب العمل لديهم أدوات السيطرة على النفس طوال الوقت، يبتكرون الأفكار حتى يكون لهم مكان ملموس تحت شمس الواقع لا يقفون امام الصعاب ولكن يحاولون طوال الوقت الخروج من المشاكل بنوع من الذكاء الاجتماعى .

التوقعات العاطفية من : يتميز برج الحمل بقدرة كبيرة على الجدال العاطفى يعرفون أنهم مقصرون ومع ذلك لا يستطيعون أن يقدموا للحبيب ما يريد، عليهم محاسبة أنفسهم قبل حساب الاخرين لأنهم حقا سيعرفون مدى التقصير الذى وقعوا فيه، عليهم فورا أن يعرفوا قيمة الحبيب حتى لا تسوء العلاقة أكثر.

التوقعات الصحية من: تتعرض لكثير من المشاكل بسبب جهلك الصحى فأنت لا تستطيع أن تراعى صحتك بالشكل المطلوب لديك بعض الأمراض التى قد تصيبك بسبب تاريخك العائلى، لا تقلقك وعليك أن يكون لك دور دفاعى ضدك هذه الأمراض وستكون الحياة فى الفترة القادمة أفضل.

حظك اليوم برج الثور الأحد 6/12/2020

التوقعات المهنية من : تقدم كبير سيشهده أبناء هذا البرج على المستوى العملى لذلك يجب أن نكون أكثر صبرا ولا نتعجل على سماع الأخبار الجيدة لأنها آتية بفضل المجهودات الكبيرة التى قام بها هذا البرج فى الفترة الأخيرة.

التوقعات العاطفية من : بعض العراقيل تواجه أبناء هذا البرج وتجعلهم فى علاقتهم العاطفية لكن لا داعى للتعجل فى اتخاذ قرار الانفصال فربما هذه الأزمة تكون عابرة ولا تستدعى الوقوف عندها كثيراً.

التوقعات الصحية من : يجب أن يحافظوا على صحتهم ويتبعوا تعليمات الطبيب حتى لا تتحول الأزمات الصحية من مجرد مشاكل بسيطة إلى وعكات كبيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 6/12/2020

التوقعات المهنية من : إن شعرت أن وظيفتك لا توفر لك القدر الكافى من الرضا، فهذا لا يعنى سوى أنك تريد تغيير هذه الوظيفة، حاول أن تجرب شغفك فى مجالات مختلفة، وستجد بالتأكيد ضالتك.

التوقعات العاطفية من : إن شعرت بالضغوط فى جوانب حياتك المختلفة، فهذا لا يعطيك الحق أبداً فى جرح شريك حياتك، لذلك إن فعلت، قم بالاعتذار إليه على الفور، وتوضيح الأمر إليه.

التوقعات الصحية من : إن شعرت بالتقصير فى صحتك، عليك أن تراجع نفسك على الفور، ووضع طقوس خاصة لاستعادة لياقتك البدنية.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 6/12/2020

التوقعات المهنية من : تتاح لك الكثير من الفرص للقيام باستثمارات، لا تصرف الكثير من الأموال اليوم، فأنت ستحتاج لها فى الأيام المقبلة، عليك الحذر من مشاكل ستحدث مع رئيسك فى العمل، لا تتعجل فى الرد عليه بأسلوب غير لائق.

التوقعات العاطفية من : اليوم قد تحتاج إلى تعديل موقفك مع شريك حياتك، شريك حياتك تحت ضغط رغمًا عنه، وهذا سيتسبب لك فى ضغط عصبى أيضًا، العلاقة العاطفية بينكم تتدهور، حاول أن تجلس معه وتتفاهم بهدوء حول المشاكل العالقة بينكما حتى لا تنفصلوا.

التوقعات الصحية من : أنت ذاهب للحصول على بعض الأخبار المتعلقة بالصحة الجيدة عن شخص قريب منك، إذا كان لديك قلق حول صحة أحد أفراد أسرتك، سوف تهدأ المخاوف الخاصة بك اليوم، انتبه إلى صحتك فهناك أزمة تنفسية تنتظرك الأيام المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 6/12/2020

التوقعات المهنية من : مشاكل بسيطة ستواجهك فى عملك لكن لا داعى إلى اتخاذ مواقف قد تدينك فيما بعد وقد تجعلك فى موقف ضعفن لذلك حاول أن تحتفظ بثباتك الانفعالى حتى لا تخسر أشياء ومناصب ومكاسب مادية انت فى قمة الاحتياج لها فى هذه الفترة.

التوقعات العاطفية من : يقابل ابناء هذا البرج موجة كبيرة من الحب لكن دون ان يشعروا بنفس إحساس الطرف الآخر، لذلك سيكون مصيرهم فى هذه الأيام الحب من طرف واحد، لكن ربما تنقلب الموازين ويستطيعون الوصول لنفس درجة الحب فيما بعد.

التوقعات الصحية من: وعكة صحية كبرى سيواجهونها لكنها ستمر مرور الكرام، فلا داعى للخوف والقلق بشأن مستقبلك الصحى.

حظك اليوم برج العذراء أبراج اليوم الأحد 6/12/2020

التوقعات المهنية من : إن كنت تشعر انك تبذل مجهود كبير فى العمل، ولا تجد التقدير المناسب، فهذا لا يعنى فشلك، لكنه يعنى فى المقام الأول أنك تحتاج إلى مزيد من الصبر، وحتماً سيقدرك الآخرون، اعمل فى صمت، واترك عملك يرشدهم إليك.

التوقعات العاطفية من : لا أحد يتغير بدون سبب، لذلك إن شعرت بتغير شريك حياتك اتجاهك، فابحث عن الأسباب، قد تكون قمت بشىء أغضبه دون أن تشعر، ابحث وصارحه وحاول أن تُصالحه.

التوقعات الصحية من : جسمك إن أرهقته بشكل مبالغ فيه، فسيفاجئك بثورته وتمرده، لذلك عليك أن تعطى لبدنك حقه.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 6/12/2020

التوقعات المهنية من

: تشعر اليوم بالقليل من الغرور وتتساهل فى التعامل مع الأمور المختلفة التى يتطلبها عملك، حاول الحفاظ على توازنك وعدم التهاون فى أمور قد تبدو لك بسيطة ولكنها سوف تنعكس عليك فى المستقبل بالعديد من النتائج السلبية.

التوقعات العاطفية من : يوم جيد لقضاء بعض الوقت مع الشريك، تعرضت علاقتكم لكثير من الاهمال فى الفترة السابقة بسبب انشغالكم الكبير فى العمل، حان الوقت لإعادة الروح الرومانسية مرة أخرى إلى العلاقة.

التوقعات الصحية من : يبدو أنك تعانى من بعض المشاكل الصحية بسبب تغيير الفصول هذه الأيام، لا تتردد فى استشارة الطبيب فى حالة الشعور بأى تعب مفاجئ وظهور حساسية فى أماكن مختلفة من جسدك.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 6/12/2020

التوقعات المهنية من : لا يزال النجاح حلما طويلا، هناك أخطاء كنت تفعلها فى مكان العمل القديم مازلت تفعلها فى مكانك الآن، من الأفضل تجنب أى جدل فى مكان عملك اليوم، اليوم غير مناسب للاستثمارات، ومع ذلك، فهو يوم عظيم للاسترخاء مع الأصدقاء لذلك، يمكنك أيضا أن تأخذ إجازة إن أمكن.

التوقعات العاطفية من : أنت فى أزمة كبيرة مع شريك حياتك، قد تعصف هذه الأزمة بالعلاقة العاطفية بينكما، شريكك لا يقدر الظروف التى تمر بها هذه الأيام، لذلك حاول أن تضع حدًا فاصلاً للمشاكل بينكم، من الأفضل اتخاذ قرار بشأن علاقتكما، فإما أن تكمل العلاقة وتنهيها لا داعى للرماديات فى العلاقة.

التوقعات الصحية من : كنت عرضة قليلا للبرد والسعال اليوم، تعلم غسل اليدين خاصة قبل تناول الطعام، إذا كان ذلك ممكنا، ننصحك باتخاذ فترة من الراحة، فالظروف النفسية التى تمر بها أثرت على صحتك، حاول أن تأخذ منومات لمعالجة أثار قلة النوم لديك.

حظك اليوم برج القوس الاحد 6-12-2020

على الصعيد المهني: تتعرض للعديد من التحديات فى محيط عملك اليوم، حاول أن تتعامل معها بهدوء ومن الممكن أن تستعين ببعض اصدقائك لإنجاز المهام المطلوبة منك بشكل أسرع، بالإضافة إلى أن مهاراتك التنظيمية مطلوبة بشكل كبير.

التوقعات العاطفية من : لا تدع ضغوطات الحياة تؤثر بالسلب على علاقتك بشريك حياتك، حاول تخصيص بعض الوقت لكم اليوم ومن الممكن أن تجلب له هدية بسيطة تعبر بها عن حبك وشعورك بالامتنان لوجوده فى حياتك.

التوقعات الصحية من : حان الوقت للعودة إلى المسار الصحيح فقد أهملت صحتك بشكل كبير فى الفترة السابقة. تحتاج إلى اتباع حمية غذائية صارمة وممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل يومى ولو لبضع دقائق.

توقعات برج الجدى الأحد 6/12/2020

التوقعات المهنية من : على الرغم من اظروف القاسية التى واجهت أبناء هذا البرج فى الفترة الأخيرة على المستوى العملى، إلا أنهم سيشهدون انفراجة كبيرة وسيكون هذا اليوم بداية لتحقيق طموحاتهم.

التوقعات العاطفية من : الحب أيضاً سيكون من العوامل الإيجابية التى تحلى أيامهم وتشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم فى الحياة وستجعلهم يتقدمون فى الكثير من المجالات الأخرى، كما سيكون لشريك العمل دور كبير فى مساعدته فى العمل.

التوقعات الصحية من : يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب ويخضعوا إلى الفحوصات اللازمة حتى لا يصعدوا بعض المشاكل البسيطة.

توقعات برج الدلو الأحد 6/12/2020

التوقعات المهنية من : كنت قد فقدت مؤخرا المال، لأنك استثمرت أموالك فى مشاريع لا طائل من ورائها، من الضرورى أن ندرك أن هذه المخططات يمكن أن تقودك إلى مشكلة مالية خطيرة، تحتاج إلى ترشيد القرارات الاستثمارية والاستماع إلى الخبراء والتأنى فى اتخاذ القرارات المالية.

التوقعات العاطفية من : اليوم يكون بداية لطيفة وهناك الكثير من الدفء والضحك من شريك حياتك، لقد واجهت وقتا عصيبا فى حياتك الشخصية؛ لذلك هذا هو الوقت المناسب للخروج مع شريك حياتك، والاستلقاء والحصول على بعض المتعة الحقيقية، أما للأزواج ستختفى معظم المشاكل بينكم قريبا.

التوقعات الصحية من : لقد بنيت النظام الغذائى الخاص بك، لا تدع موقف صغير يعرض صحتك للخطر، صديق وزميل فى العمل قد يحثك على الإفراط فى الطعام، حاول أن تقلل من كميات الطعام التى تتناولها، حتى لا تتسبب السمنة لديك فى مشاكل صحية حرجة.

حظك اليوم برج الحوت أبراج اليوم الأحد 6/12/2020

التوقعات المهنية من : يتعرض مواليد برج الحوت للعديد من الضغوط فى مجال عملهم، ولكنهم قادرين على تخطى كل العقبات ووضع حلول لها، ستكون الأيام القادمة أفضل بكثير وسترى نتيجة تعبك تظهر على أرض الواقع وسوف تعلم أن لكل مجتهد نصيب، لا تتراجع عن مواقفك تجاهك عملك فأنت إنسان مثابر ويحمل داخلة العديد من الصفات الإبداعية فى مجاله.

التوقعات العاطفية من : برج الحوت لا يستطيع العيش بدون حياة عاطفية مستقرة ولكنة قادر على فعل ذلك بكل سهولة، لديه وفاء شديد تجاه الحبيب ويحاول طوال الوقت أن يعطى الكثير حتى يجد ثمار مايفعل، يكون للحوت مواقف واضحة عندما يشعر بعدم الراحة فى الحياة

العاطفية، لا يستطيع أن يجامل على حساب مشاعره.

التوقعات الصحية من : أنت لا تهتم بصحتك فى كثير من الأوقات مما يؤدى إلى مرورك بوعكات صحية طوال الوقت، تستطيع أن يتجاوز هذه المشاكل بقليل من الرعاية الصحية، ويكون لهم دور كبير فى نصيحة الاخرين حتى لا يقعون فيما أصيبوا به.