رئيس شركة الوجه القبلي للكهرباء ينفي انفجار محطة الوليدية بأسيوط

نفى المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وقوع أي انفجار في إحدى غلايات محطة الوليدية لإنتاج الكهرباء، مؤكدا أن ما تم تداوله على السوشيال ميديا بشأن حدوث انفجار هائل في إحدى غلايات محطة كهرباء الوليدية بعيد تماما عن الصحة، وأن جميع مهمات المحطة سليمة.

وأضاف "مختار"، فى تصريحات صحفية، أنه أثناء تنظيف مصفاة على خط المياه الداخلة للغلاية بمشروع محطة الوليدية الجديد "تحت التشغيل" قام بعض العاملين التابعين لشركة "انسلدو كالدياي" الإيطالية بمحاولة فتح غطاء مصفاة المياه الداخلة إلي الغلاية لتنظيفها قبل أن تبرد؛ فاندفعت المياه الساخنة التي كانت بالمصفاة فتسببت في إصابتهم ببعض الحروق، وقامت الشركة بنقلهم إلي مستشفى الإيمان بأسيوط وهم مهندس وأربعة فنيين ثلاثة منهم في العناية المركزة.

وأضاف رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء أن الوحدة الجديدة لمحطة الوليدية في مرحلة تنظيف مواسير الغلاية بالبخار، ولم تبدأ مرحلة التشغيل بها ولن تقوم بإنتاج الكهرباء حتي الآن، مشيرا إلى أنه من المخطط بدء التشغيل التجريبي للمشروع نهاية يناير القادم .

كان تلقى عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط بحدوث انفجار نتج عن تسريب فى خط البخار بالغلاية الخاصة بالوحدة الثالثة تحت الإنشاء وتسبب الانفجار فى إصابة مهندس و٤ فنيين وتم نقل المهندس إلى مستشفى العطيفى، والفنيين إلى مستشفى الإيمان لتلقيهم العلاج. وانتقلت فرق الحماية المدنية إلى موقع الانفجار، وجار معالجة التسريب، وإصلاح الخط، واتخاذ إجراءات الأمن الصناعى وفحص المشكلات الفنية.