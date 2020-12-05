السكة الحديد تواجه التحرش بكافة المحطات لليوم الثاني.. وتدعو للإبلاغ الفوري عن المضايقات.. صور

أطلقت هيئة سكك حديد مصر حملة "السكة أمان" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لمواجهة التحرش.

وانطلقت الحملة لليوم الثاني من محطة رمسيس، وتتضمن محطات أخرى على خطوط السكة الحديد منها محطات :(إيتاي البارود، نكلا، كفر داوود، منوف، أشمون، وطنطا).

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد إن الحملة ليست في القاهرة فقط , وانما تشمل الحملة أكثر من محافظة لنوفر المساعدة و الدعم المطلوب لكل بنت.

ويقوم فريق من المتطوعين من المجلس القومي للمرأة والسكك الحديدية، بتوزيع رسائل الحملة للتوعية بقضايا المرأة والتصدي لظاهرة التحرش بهدف تنمية الوعي ونشر ثقافة وسياسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بين جمهور الركاب من مستخدمي السكك الحديدية.

تأتي الحملة ضمن الجهود الشاملة لهيئة السكة الحديد لتقديم خدمات سكك حديدية عالية الجودة وآمنة وموثوقة للنساء والرجال على حد سواء وللحد من اي مضايقات او حالات تحرش.

وقالت في بيانها : " ان الهيئة بكافة عامليها بالمحطات تؤكد علي أننا على بعد خطوة واحدة, و مع بعض هنتأكد أن كل بنت سكتها أمان، بلغي عن أي حالة مضايقة أو تعدي في المحطات من خلال إحدى الطرق التالية وهنقدملك الدعم اللازم:

- الخط الساخن: 15047

- أحد العاملين في سكك حديد مصر

- أحد فريق من المتطوعين موجود في المحطات

- مكتب خدمة العملاء في المحطة

- الموقع الالكتروني

شهد منذ ايام أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مؤتمر إطلاق حملة "السكة أمان" وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية حيث حضرت هايكه هارمجارت المدير الاقليمي للبنك الاوروبي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط فعاليات المؤتمر وتم اطلاق الحملة من مقر وزارة النقل تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

وأعلن رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إنطلاق الحملة التي تهدف الى التوعية بقضايا النقل الآمن ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك في اطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طَموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لتوفير نقل ذا جودة أفضل لضمان اطمئنان وراحة المسافرين.