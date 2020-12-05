الرئيس السيسى ينيب كبير الياوران لحضور نهائى الكأس

جدة - نرمين السيد - أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء حسام على بدر، كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم، المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت، باستاد الجيش ببرج العرب.





وتأهل الأهلى إلى هذه المباراة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى بنتيجة 1/2، بينما حقق طلائع الجيش المفاجأة بإقصاء حامل اللقب الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة 1/3 فى المواجهة التى جمعت الفريقين الثلاثاء الماضى. ويحلم الأهلى بالتتويج ببطولة الكأس للمرة 37 فى تاريخة ليواصل ابتعاده فى عدد مرات الفوز باللقب عن الزمالك أقرب منافسيه والذى حقق اللقب 27 مرة. يذكر أن كبير الياوران برئاسة الجمهورية هو أحد مناصب مؤسسة الرئاسة المصرية المسئولة عن شئون وأمور رئيس الجمهورية.

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