السكة الحديد: نشر فريق عمل بالمحطات يساعدك ويحميكي وقت احتياجك

قال رئيس السكة الحديد المهندس أشرف رسلان: مع بداية أول يوم عمل وعشان دورنا تكوني مطمنة في سكتك بين القطر والمحطة، وفرنا فريق موجود في المحطات ومدرب مهمته يساعدك ويحميكي وقت احتياجك (شباب الحملة من محطة إيتاي البارود)
احنا على بعد خطوة واحدة. بلغي عن أي حالة مضايقة أو تعدي في المحطات لأحد من فريق من المتطوعين أو من خلال إحدى الطرق التالية :
- الخط الساخن: 15047
- أحد العاملين في سكك حديد مصر
- مكتب خدمة العملاء في المحطة
- الموقع الالكتروني
- الإيميل: [email protected]
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