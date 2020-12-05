شبورة مائية على القاهرة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.