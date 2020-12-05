أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء حسام على بدر كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم والتي ستقام اليوم السبت، فى تمام الساعة الثامنة مساء باستاد الجيش المصرى بمدينة برج العرب في الإسكندرية. يذكر أن كبير الياوران برئاسة الجمهورية هو أحد مناصب مؤسسة الرئاسة المصرية المسئولة عن شئون وأمور رئيس الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى ينيب كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر ببرج العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.