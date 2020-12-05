الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور نهائي كأس مصر ببرج العرب

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء حسام على بدر كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم والتي ستقام اليوم السبت، فى تمام الساعة الثامنة مساء باستاد الجيش المصرى بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

يذكر أن كبير الياوران برئاسة الجمهورية هو أحد مناصب مؤسسة الرئاسة المصرية المسئولة عن شئون وأمور رئيس الجمهورية.