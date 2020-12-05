ننشر مشروعات صندوق تحيا مصر لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠

شاركت امس، الجمعة الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية فى فعاليات حفل إعلان تفاصيل تسجيل صندوق "تحيا مصر" لثلاثة أرقام في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وإطلاق حملة "نتشارك من أجل الإنسانية"

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شهد الحفل الذى عُقد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي حضور كل من اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهوريه وأمين صندوق تحيا مصر و عدد من الوزراء، إضافة إلى ممثلي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، و عدد من شركاء الصندوق من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

و أعربت السعيد فى كلمة ألقتها على هامش الاحتفال عن مدى سعادتها بتواجدها اليوم فى هذه الفعالية التى تحمل عنوان (نتشارك من أجل الإنسانية) في لحظة تواجه الإنسانية جمعاء وفى وقت واحد ظروف استثنائية وغير مسبوقة في ظل جائحة كورونا وهو ما يجعل كل جهد هدفه العطاء ومساعدة الأخر أمر أكثر أهمية عن ذي قبل، مشيرة إلى أهمية الدور الذى لعبه صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية ، و الذى تعاظم وتضاعف عدة مرات خلال السنة الأخيرة حيث كان في الصفوف الأولى للمواجهة إلى جوار الحكومة المصرية التي نال أدائها في التعامل مع هذه الأزمة استحسان وإشادة العالم.

ولفتت السعيد أن هذا اللقاء يأتى تأكيدًا وتعزيزًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة في جهودها لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، فتحرص الدولة على تشجيع المشاركة المجتمعية في تناول كافة القضايا التي تتعلق بالشأن العام ولاسيما الشق الاقتصادي والتنموي.



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