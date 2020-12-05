قتلها عمدا .. الجنايات تبدأ محاكمة بلطجي الإسكندرية بتهمة حرق سيدة بالبنزين

تبدأ محكمة الجنايات بالإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة الإسكندرية حرقا بالبنزين أمام أحفادها، للانتقام منها عقب إبلاغها الشرطة عنه بعد أن اكتشفت محاولته سرقة شقة جارتها.

وفي 28 نوفمبر الماضي، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم بقتل سيدة الاسكندرية مع سبق الإصرار والترصد، إلى محكمة الجنايات، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها، انتقاما من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها.

وأعد المتهم كمية من مادة البنزين سريعة الاشتعال، وقداحة، واقتحم غرفة نومها، وسكب عليها البنزين وسحبها عنوة إلى خارج المسكن، ثم أشعل النار فيها، والتي التهمت 75% من جسدها حسب تقرير الطب الشرعي.



وكانت الأدلة التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهم، حاصلها؛ شهادة 6 شهود وطفليْن، وتعرفهم على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، وظهوره في لقطات أُخذت من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث حال توجهه لارتكابه جريمته.