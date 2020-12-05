من 6 حتى 12 ديسمبر .. التعليم تعلن جدول الحصص الدراسية لقناة مدرستنا

نشرت وزارة التربية والتعليم جداول الأسبوع الثامن لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا"، التي انطلقت يوم 15 نوفمبر لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي"، وذلك في الفترة من يوم الأحد ٦ ديسمبر حتى السبت ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توفير قناة "مدرستنا" لطلاب التعليم الأساسى التى تبث من خلال :

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى

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- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص