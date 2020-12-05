تفاصيل أول بطولة كرة قدم لقصار القامة بمصر

قال علي شعبان، مؤسس منتخب مصر لكرة القدم من قصار القامة، إنه بدأ يتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية من واقع عمله كرئيس لأحد منظمات المجتمع المدني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وجد فئة قصار القامة معرضة للتهميش، وبدأ في التواصل معهم وبعد إدراجهم ضمن الإعاقة الحركية تم تأسيس أول فريق في العالم للغطس لقصار القامة في عام 2017 وتم إقامة منافسات في شرم الشيخ.

وتابع علي شعبان، مؤسس منتخب مصر لكرة القدم من قصار القامة، أنه في عام 2018 بدأ يتواصل مع عدد من دول العالم ومع رئيس الاتحاد الأرجنتيني للكرة وبدأ في إقامة فريق لقصار القامة.



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وأشار إلى أنه تم تنفيذ أول مهرجان دولي في شرم الشيخ لقصار القامة في كرة القدم بمشاركة عدد من الدول وسط وجود دعم كبير من جانب الدولة.