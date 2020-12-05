وفد وزارة التخطيط يزور الاسكندرية وكفر الشيخ لبدء التدريب على برنامج خدمات المواطنين وبوابة المحليات الإلكترونية

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية، ومدينتي برج البرلس وسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ لتفقد العملية التدريبية على التطبيقات الخاصة ببرنامج خدمات المواطنين وبوابة خدمات المحليات الإلكترونية التى تعدها وتشرف على تنفيذها وتشغيلها الوزارة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشارت السعيد إلى أن ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين يأتي في إطار النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات والمحليات من خلال المراكز والمدن والاحياء والجهات المختلفة وذلك بإنشاء منافذ تقديم الخدمات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وفى ضوء الدور المهم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مرحلة بناء مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفي إطار جهود أجهزة الدولة لمحاربة الفساد المالي والإداري للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركناً أساسيا لتطور حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.



إقرأ أيضا.. من 6 حتى 12 ديسمبر .. التعليم تعلن جدول الحصص الدراسية لقناة مدرستنا