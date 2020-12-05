المصريون بالخارج يواصلون المشاركة بجولة إعادة المرحلة الثانية للنواب

جدة - نرمين السيد - وتتم عملية التصويت للمصرين بالخارج على جولة الاعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، من خلال بطاقات الاقتراع التى يتم إرسالها عبر البريد السريع إلى سفارات مصر وقنصلياتها حتى السابع من ديسمبر الحالى وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفتت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى إغلاق باب الفرز على بطاقات التصويت للناخبين فى الخارج خلال المدة المحددة دون الالتفات إلى ما يتم إرسالة متجاوزًا تلك الفترة.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أتاحت يومى 3 و4 ديسمبر بطاقات الاقتراع على موقعها الإلكترونى لطباعتها وإرسالها عبر البريد السريع إلى مقر البعثات الدبلوماسية خلال الأيام المحدد لتصويت المصريين فى الخارج فى 5 و6 و7 ديسمبر الجارى.
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