بعد قليل.. قطع المياه عن مدينة سمالوط لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، أن قطع الخدمة سيكون من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وسيتم توفير سيارات مياه للمواطنين.

وأكد مدير عام الفرع المهندس مصطفى محمود، أنه سوف تتم أعمال الصيانة والتطهيرات خلال تلك الفترة، مناشدًا المواطنين بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.