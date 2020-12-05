صور.. الزراعة: إحباط تهريب ببغاوات نادرة بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم إحباط عملية تهريب 6 طرود من الخارج إلى الداخل تحتوى على "ببغاوات" تندرج فى قائمة "سايتس 1" المهددة بالانقراض والمحظور صيدها والإتجار فيها، موضحا أن عملية الضبط كانت بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولى.





وأضاف محمود - فى تصريح اليوم السبت - أن ذلك يأتى بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بإحكام الرقابة على الصادرات والواردات من الحيوانات والزواحف والطيور البرية والنادرة، ونتيجة التكليفات بمكافحة الاتجار غير المشروع فى الحيوانات والزواحف والطيور البرية المهددة بالانقراض عن طريق تشديد الرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على الصادرات والواردات من الحيوانات والطيور الحية. وأوضح أنه تم مصادرة الشحنة وإرسالها إلى حديقة الحيوان بالجيزة لرعايتها والحفاظ عليها، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركة المهربة.

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