صور.. وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة

جدة - نرمين السيد - تتابع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "تحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط القاهرة" الذى وضع رؤيته الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة الإسكان، والهادف إلى تحديث الميادين سواء بتوحيد شكل الواجهات والخطوط أو الإضاءة.





وقالت عبد الدايم، وفقا لبيان صحفى، إن منطقة وسط القاهرة تحظى بأهمية كبرى باعتبارها جزء أصيل من ذاكرة الأمة وأحد رموز الهوية المصرية، وأن مشروع تحسين الصورة البصرية الجارى تنفيذه يراعى الطابع المعمارى والسياق التاريخى لمنطقة وسط القاهرة، ويسعى للحفاظ على الثروة المميزة من المبانى وإعادة رونقها لاسترداد لقب أحد أجمل مدن العالم باعتبارها مقصدًا عالميًّا متطورًا رفيع المستوى للأنشطة والتاريخ والثقافة. وتابعت: كما يساهم فى تعزيز مشاعر الفخر والانتماء لدى أبناء الوطن، وأن الثقافة البصرية جزء من تكوين الشخصية المصرية وعاملا مهما للحفاظ على مقوماتها التى تشكلت عبر حقب تاريخية متعددة.

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