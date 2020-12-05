عاجل .. التنظيم والإدارة ينفى إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد 4 سنوات

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.





وتواصل المركز، مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى أكد أنه لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب، مُوضحاً أنه وفقاً للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2020، فإنه عند انتهاء مدة الأربع سنوات تلتزم الجهتين المنتدب منها وإليها الموظف، تيسير إجراءات نقله للجهة المنتدب إليها، إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، على أن تمتنع الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، طالما كان الموظف قائماً بعمله بالجهة المنتدب إليها.

وفى إطار حرص الحكومة على الحفاظ على جميع حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مؤخـراً الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2020، المتعلق بالقواعد التى يتعين مُـراعاتها عند انتهاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلى للموظف من وحدة إلى أخرى، والذى أكد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة الأربع سنوات على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها للموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف فى النقل، كما أكد الكتاب الدورى أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسيـر على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ولـم شمـل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها.

وناشد المركز وسائل الإعلام المُختلفة ومُـرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين موظفى الجهاز الإدارى للدولة.