الزراعة: إحباط تهريب 6 طرود بغبغاوات نادرة بمطار القاهرة

صرح الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأنه بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بإحكام الرقابة على الصادرات والواردات من الحيوانات والزواحف والطيور البرية والنادرة،تم إحباط عملية تهريب 6 طرود من الخارج إلى الداخل تحتوى على بغبغاوات تندرج فى قائمة سايتس 1 المهددة بالانقراض والمحظور صيدها والاتجار فيها وتم مصادرة الشحنة وإرسالها الى حديقة الحيوان بالجيزة لرعايتها والحفاظ عليها وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية مع الشركة المهربة.

وأضاف محمود أن عملية الضبط كانت بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولى.

وتأتى تلك المضبوطات نتيجة التكليفات بمكافحة الاتجار غير المشروع فى الحيوانات والزواحف والطيور البرية المهددة بالانقراض بتشديد الرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطريه على الصادرات والواردات من الحيوانات والطيور الحية.