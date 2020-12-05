القوى العاملة: تعيين 1906 شباب بينهم 20 من ذوى القدرات و200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1906 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 20 من ذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 4171 شابًا ، كما تم توفير 242 فرصة عمل .

وقال الوزير ، إن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا ، بعمل شهادات أمان ( فئة 500 جنيه ) لـ 200 عاملًا بمبلغ 100 ألف جنيه ، وصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 1543 عاملًا بإجمالي 771 ألفًا و 500 جنيه للمسجلين بالوحدة ، بالإضافة إلى صرف 4 منح مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه ، و3800 جنيه لعملية جراحية وعلاج 10 عمال .

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال أكتوبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 840 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 689 منشأة أخري .

واضافت :" وأسفرر التفتيش عن تحرير 108 محاضر، وتلقي 5 شكاوي، تم بحث 2 شكوي منها ، و3 شكوى أخري ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، وبحث 28 شكوى أخري قدمت ورقيًا.

أما عن مجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 715 منشأة و31 حملة تفتيشية ، وإعادة التفتيش على 592 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 133 محضرًا سلامة وصحة مهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 575 منشأة ، والقيام بـ 14 ندوة توعية ، فضلًا عن تلقى 52 شكوى ، ومرحل مما قبله 136 شكوى ، تم بحث 36 شكوى منها وتبين أنها مستوفاة ، و 54 شكوى تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها .

وقال مدير المديرية : إن المديرية قامت باستخراج 1163 ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 15 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 27 متدرج آخرين بمنشآت القطاع الخاص .

كما تم التفتيش على 405 منشأة ، فى مجال متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية للمنشآت الحكومية والخاصة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، من خلال مكاتب تفتيش العمل و السلامة والصحة المهنية .