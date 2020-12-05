ويبقى الطقس دافئا نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر باردًا ليلا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، كما يبقى الطقس دافئا نهارا على محافظات شمال وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 24، على السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 23 للعظمى والصفرى 10، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصفرى 11.

أما عن طقس اليوم السبت، فيكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا، يكون باردا ليلا وشبورة مائية صباحا على الطرق. بينما يبقى الطقس دافئا على جنوب سيناء نهارا وشمال وجنوب الصعيد أيضا، كما يبقى مائلا للبرودة على سيناء بينما شديد البرودة على الصعيد ليلا. ويكون هناك أمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية: ( الاسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ويكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية. وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم السبت، كالتالي: القاهرة 22/13 الاسكندية 23/11 شبين الكوم 22/13 بلطيم 22/11 السلوم 22/10 مطروح 22/11 بورسعيد 21/14 دمياط 22/13 المنصورة 22/11 الاسماعيلية 23/11 رفح 20/12 العريش 21/12 نخل 21/4 كاترين 15/3 شرم الشيخ 25/15 مرسى علم 25/15 المنيا 23/10 سوهاج 23/11 أسوان 25/12 ابوسمبل 25/13 الوادي الجديد 26/8 حلايب وشلاتين 28/18 رأس حدربة 27/19

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: عاصفة ترابية على السواحل غدا.. والطقس معتدل بالقاهرة والصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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