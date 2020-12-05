"لوحات قشر البيض" على هامش احتفالية "الكريتلية" بذوي الهمم

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل متحف جاير أندرسون "بيت الكريتلية" باليوم العالمي لذوي الهمم بالتعاون مع مؤسسة ممكن حيث ضم اليوم عدد من الفعاليات المختلفة.

في بداية اليوم افتتحت ميرفت عزت مدير عام متحف جاير أندرسون النسخة الرابعة من سلسلة معارض "تتلف في حرير" لمتحدي الإعاقة تحت عنوان(لوحات قشر البيض) بحضور الفنان التشكيلي العالمي حسن الشرق، وشادية كَمال مدير مؤسسة ممكن، وكوكبة من الفنانين التشكيليين الآثاريين والإعلامين.

وقام مسئولي قسم التربية المتحفية بمتحف جاير أندرسون بعمل جولة خاصة لذوي الهمم داخل أروقة المتحف.

وعلى هامش المعرض قام مجموعة من الفنانيين متلازمة داون تحت إشراف محمد بهاء عضو مؤسسة ممكن بعمل ورشة رسم بقشر البيض لذوي الهمم.

وكرم المتحف الفنانين المشاركيين بالمعرض بتوزيع شهادات التقدير .