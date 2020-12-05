نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حواس لأول وفد أسباني بعد كورونا: سنعلن عن كشف أثري يناير القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس ، وفدًا اسبانيا رفيع المستوى لأول مرة بعد جائحة كورونا، من بينهم مثقفون وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة أمام تمثال أبو الهول .

وقال "حواس" للوفد إن تمثال أبو الهول ، يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، مشددًا على أن تلك الإدعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن " أبو الهول " صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.

وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي.

وأضاف انه سيعلن عن الكشف الاثري بسقارة في يناير ٢٠٢١.

وتحدث عن أوبرا توت عنخ آمون التي سوف تعرض في مارس القادم بدار الاوبرا المصرية، كما ستعرض أيضا في الذكري المؤية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في عام ٢٠٢٢.

وأضاف حواس، أن أهم كشف في القرن ٢١ هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، موضحًا أن الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في كل دول العالم.

وقال الخبير السياحي محمد حسن ان الوفد حرص علي مقابلة الدكتور زاهي حواس لانه ايقونه مصرية عالمية،

وهذا الوفد أسس نادي مصر القديمة بمدينة برشلونه حبا في الحضارة المصرية العظيمة