عاجل.. الجيزة : غلق كلى وجزئى بشارع الأهرام لمدة 5 سنوات لإنشاء المترو

جدة - نرمين السيد - قالت محافظة الجيزة، إنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة البدء فى تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق نطاق المحافظة تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، فإن اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع سيقوم باستلام مواقع أعمال محطات (ميدان الرماية - الأهرام) للبدء فى الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع.





ومن جانبه أشار أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال تلك المحطات من صباح يوم الأحد الموافق 6 / 12 /2020 ولمدة خمس سنوات وهى على النحو التالى:

أولا: محطة ميدان الرماية سيتم إجراء غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى بمحيط ميدان الرماية فى المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفة بعد استقطاع ما يقرب من 23 مترا من نهر الطريق بطول 240م وترك 2 حارة مرورية.

وأكد أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهى كالآتى: يتم تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى وترغب فى السير اتجاه طريق النصر بالسير يميناً اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقة حدائق الأهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وطريق النصر.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم توسعة طريق النصر فى المنطقة المحيطة بموقع الأعمال ليصبح خمس حارات مرورية، وفيما يخص محطة الأهرام فإنه سيتم إجراء غلق كلى للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، وسيتم ترك 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام فى المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التى ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تجهيز التحويلة المرورية وهى حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب فى السير إتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير اتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبرى السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المرورى على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال.

وأضاف محافظ الجيزة، أن الشركات المنفذة ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط مواقع الأعمال للتسهيل على المواطنين.