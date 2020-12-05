وزير الإسكان يوجه بجدول زمنى للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بالجيزة

وقال الجزار، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، إنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لعددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومنها مشروعات صرف صحى "أطفيح – الصف – أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – ميت رهينة"، ومشروعا محطة مياه شرب القيراطين بمنطقة أوسيم، ومحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر.
ووجه وزير الإسكان، بوضع جدول زمنى لكل مشروع، وكذلك إعداد بيانات تفصيلية عن موقف المشروعات الجارى تنفيذها، والمتابعة الدورية والدقيقة للمشروعات، والمعوقات والمنازعات بين الجهات الحكومية، ووضع الحلول السريعة لمشكلات الصرف الصحى بالمحافظة، وسرعة دخول محطات الصرف الصحى التى شارفت على الانتهاء أو تم الانتهاء من تنفيذها إلى الخدمة لتحقيق الاستفادة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتأخرة فى التنفيذ.
كما وجه وزير الإسكان، بتكثيف جهود التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لتشغيل محطات الصرف الصحى، ودخولها الخدمة، لرفع مستوى وجودة خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة، والمحافظة على بيئة صحية لهم.
من جانبه أكد أحمد راشد، أن هناك متابعة دورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة، لتذليل أى عقبات تواجه عملية التنفيذ، بهدف الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت ممكن.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إلى ضرورة إعداد تقرير شهرى عن الأعمال التى يجرى تنفيذها بكل مشروع، على أن يتضمن التقرير ما تم إنجازه من أعمال، ونسبة المتحقق من المستهدف، والمتوقع تنفيذه.
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